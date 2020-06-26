Брянцам предложили высказаться по благоустройству разворотного кольца у ДК железнодорожников
Брянцам предложили принять участие в разработке концепции разворотного кольца у ДК железнодорожников.
- В ближайшее время для украшения центральной площади района у ДК Железнодорожников будет проводиться благоустройство разворотного кольца, - говорят в администрации Фокинского района. - Предлагаем горожанам принять участие в разработке его концепции.
Свой дизайн-проект благоустройства внутренней площадки кольца каждый желающий может представить в районную администрацию.
Подробности по телефонам: 63-14-07, 63-55-58.
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ИСТОЧНИК KP.RU