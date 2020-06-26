Брянцам предложили высказаться по благоустройству разворотного кольца у ДК железнодорожников

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянцам предложили принять участие в разработке концепции разворотного кольца у ДК железнодорожников.

- В ближайшее время для украшения центральной площади района у ДК Железнодорожников будет проводиться благоустройство разворотного кольца, - говорят в администрации Фокинского района. - Предлагаем горожанам принять участие в разработке его концепции.

Свой дизайн-проект благоустройства внутренней площадки кольца каждый желающий может представить в районную администрацию.

Подробности по телефонам: 63-14-07, 63-55-58.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU