В Брянской области активизировалась прожорливая гусеница
В Брянской области активизировалась гусеница репейница. Как рассказали в региональном Россельхозцентре, насекомое очень прожорливое и практически всеядное. Предпочитает сорные растения, но при массовом развитии уничтожает сою, люпин, подсолнечник, свеклу и другие культуры. Гусеница объедает листья, что приводит к гибели растений.
Установившаяся в регионе жаркая погода способствует массовому распространению вредителя. Специалисты советуют садоводам и огородникам обследовать посевы и при необходимости обработать их инсектицидами против листогрызущих гусениц.
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ИСТОЧНИК KP.RU