Злынковский завод использовал для производства опасный синий краситель

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:25:07+03:00

Вещества не было в перечне разрешенных для производства пивных напитков

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Злынковский завод по производству вин и напитков привлекли к административной ответственности. Фирма должна заплатить 100 тысяч рублей. Такое решение приняли в Арбитражном суде Брянской области, сообщают в пресс-службе.

В рамках расследования арестовали продукцию предприятия - напиток пивной газированный, фильтрованный, пастеризованный «Голубая лагуна». Всего изъяли 72 бутылки.

Образец отправили на испытания. В нем обнаружили массовую концентрацию синтетического красителя «Патентованный синий V» (E131), которая составила 2,1 мг/дм3. Жидкость имела темно-голубой цвет.

Но по ГОСТу при производстве пивных напитков нельзя использовать красители. Нарушения нашли специалисты Роскалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Они направили заявление в Арбитражный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU