В Брянской области умерла пенсионерка, от которой отказалась дочь

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:49:44+03:00

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В Брянской области умерла пенсионерка, от которой отказалась собственная дочь. У 63-летней женщины была онкология.

Пациентку выписали из городской больницы №1 19 июня. На скорой помощи ее привезли домой. Мать встретила дочь. Но даже не пустила ее на порог.

Больную женщину привели обратно в больницу. Из медицинского учреждения ее забрали волонтеры и отвезли в частный пансион в Климове. Он рассчитан на восемь мест, такой же есть и в Новозыбкове. Стариков там содержат за деньги родственников или за средства спонсоров, сообщают "Брянские новости".

Пожилая женщина умерла в пансионате через два дня, 22 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU