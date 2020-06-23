В Брянской области возобновляется плановая вакцинация
Прививки будут делать взрослым и детям
По словам главного санитарного врача области Людмилы Трапезниковой, ситуация с коронавирусом стабилизировалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области возобновляется плановая вакцинация. Прививки теперь могут делать и детям, и взрослым.
Разрешение дал оперативный штаб региона еще с 22 июня. Кроме того, двери для плановой медпомощи откроют больницы и поликлиники.
По словам главного санитарного врача области Людмилы Трапезниковой, ситуация с коронавирусом стабилизировалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU