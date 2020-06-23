23 Июнь 2020 2020-06-23T11:59:28+03:00

По словам главного санитарного врача области Людмилы Трапезниковой, ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививки будут делать взрослым и детям

Изменить размер текста: A A

В Брянской области возобновляется плановая вакцинация. Прививки теперь могут делать и детям, и взрослым.

Разрешение дал оперативный штаб региона еще с 22 июня. Кроме того, двери для плановой медпомощи откроют больницы и поликлиники.

По словам главного санитарного врача области Людмилы Трапезниковой, ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU