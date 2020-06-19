Бюджет Брянска увеличился на 404 миллиона рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:01:21+03:00

В этом году городская казна увеличивается за счет субсидий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Бюджет Брянска увеличился почти на 404 миллиона рублей. Об этом говорили на очередном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам горсовета.

397,1 миллиона рублей - это поступления из областного бюджета, 6,7 миллиона - прочие доходы.

В этом году городская казна увеличивается за счет субсидий на выполнение программ жилищного строительства, на создание дополнительных мест в детских садах и инициативного бюджетирования.

На следующий год уже предусмотрены 194 миллиона рублей. Они пройдут на ремонт спортивных сооружений, детских школ искусств и других социально-значимых объектов.

Доход финансового документа на 2022 год также увеличился на 153,8 миллиона рублей за счет поступлений из областного бюджета. Средства выделены на продолжение модернизации и реконструкции социальных объектов, сообщает пресс-служба горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU