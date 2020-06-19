Брянский мясокомбинат оштрафовали за нарушение прав на товарный знак
Сумма"наказания" составила 960 тысяч рублей
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Брянский мясокомбинат наказали за нарушение прав на товарный знак. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Арбитражного суда Брянской области.
Иск подал «Торговый дом «Кремлевский» управления делами Президента Российской Федерации.
С мясокомбината взыскали 960 тысяч рублей компенсации. Так как «Торговый дом «Кремлевский» является правообладателем словесного товарного знака «Кремлевский», сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU