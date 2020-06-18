Брянская область попала в десятку самых коррупционных регионов страны
Брянская область оказалась в топ-10 коррупционных регионов страны. Список составила Генпрокуратура страны. Данные в своем докладе озвучил глава ведомства Игорь Краснов.
Правоохранитель отметил, что второй год подряд растет число выявленных коррупционных преступлений. В прошлом году зарегистрирована 31 тысяча таких деяний. Увеличилось количество преступлений, совершенных организованными группами (+17 %), связанных с «откатами» в сфере закупок (+74 %) и фактов взяточничества (+11 %).
В список регионов с самым высоким уровнем коррупции, помимо Брянской области, вошли: Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.
Тем временем, наименьший показатель по уровню коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, в Санкт-Петербурге, а также в Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщают РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU