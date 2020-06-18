2020-06-18T08:59:04+03:00
Общество

В Брянске на ремонт школ и детсадов потратят 200 миллионов рублей

В образовательных учреждениях заменят окна и крыши, отремонтируют классы и установят сигнализации
Мария Дедкова
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Крыши заменят в 13 детских садах и 13 школах.Крыши заменят в 13 детских садах и 13 школах.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на подготовку школ и детских садов к новому учебному году выделили 200 миллионов рублей.

За эти деньги в образовательных учреждениях установят новые окна. Это коснется 83 детских садов, 59 школ и 7 учреждений дополнительного образования. На эти цели потратят 43,8 миллиона рублей.

Крыши заменят в 13 детских садах и 13 школах. Общая сумма составила 53,6 миллиона рублей.

29,7 миллиона рублей потратят на обеспечение безопасности в случае ЧС.

8,7 миллиона рублей пойдет на различные виды благоустройства: ремонт санузлов, спортзалов, пищеблоков, медкабинетов, учебных кабинетов и другое.

Капитальный ремонт ожидает школу №34. Здесь меняют полы, электропроводку, канализационные и водопроводные сети, полностью ремонтируют все школьные помещения: классы, залы, столовую, а также фасады.

Кроме того, все образовательные учреждения получили от 100 до 150 тысяч рублей на те нужды, которые педагоги посчитают первоочередными, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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