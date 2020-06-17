В школах Брянска еще одна категория детей получит бесплатное питание

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:58:29+03:00

Источником финансирования будет городской бюджет. Деньги будут поступать с 1 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Такое решение приняли на комитете в горсовете

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В Брянске пополнился список категорий школьников, которые будут получать бесплатное питание.

Горячими обедами будут кормить детей-инвалидов, которые не имеют статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Раньше в отдельную льготную категорию эти дети не выделялись, сообщает пресс-служба горсовета.

Источником финансирования будет городской бюджет. Деньги будут поступать с 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU