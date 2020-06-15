В Брянске сообщили об отставке заместителя губернатора Жигунова
В Брянске сообщили об отставке заместителя губернатора Александра Жигунова. Он курирует работу в сфере промышленности, транспорта и связи.
В понедельник, 15 июня, о возможной отставке сообщили брянские СМИ. В пресс-службе областного правительства корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" ее не подтвердили.
- К нам соответствующего приказа не поступало, - говорят в пресс-службе.
На сайте облправительства Александр Жигунов по-прежнему указан как заместитель губернатора.
Александр Жигунов - уроженец Трубчевского района. В 1979 году окончил Брянский технологический институт. 17 лет проработал в сфере коммунального хозяйства. С 2008-й по 2009 годы работал техническим директором, а по 2011-й - директором по организации производства ОАО «Брянский Арсенал»
В сентябре 2011 года Жигунова назначили временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Брянской области. В марте 2012 года его утвердили в должности.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU