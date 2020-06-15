2020-06-15T13:37:17+03:00
Политика

В Брянске сообщили об отставке заместителя губернатора Жигунова

В областном правительстве эту информацию пока не комментируют
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске сообщили об отставке заместителя губернатора Александра Жигунова. Он курирует работу в сфере промышленности, транспорта и связи.

В понедельник, 15 июня, о возможной отставке сообщили брянские СМИ. В пресс-службе областного правительства корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" ее не подтвердили.

- К нам соответствующего приказа не поступало, - говорят в пресс-службе.

На сайте облправительства Александр Жигунов по-прежнему указан как заместитель губернатора.

Александр Жигунов - уроженец Трубчевского района. В 1979 году окончил Брянский технологический институт. 17 лет проработал в сфере коммунального хозяйства. С 2008-й по 2009 годы работал техническим директором, а по 2011-й - директором по организации производства ОАО «Брянский Арсенал»

В сентябре 2011 года Жигунова назначили временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Брянской области. В марте 2012 года его утвердили в должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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