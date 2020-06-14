В Брянске расследуют гибель женщины, которую покусали собаки

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:54:16+03:00

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Брянские следователи приступили к расследованию гибели 45-летней женщины, которую покусали собаки. Уголовное дело завели по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Тело горожанки без признаков жизни нашли в Бежицком районе Брянска около трех часов ночи в пятницу, 12 июня. На теле были повреждения, характерные для укусов животных.

- В настоящее время по делу проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - По результатам расследования следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям (или же бездействию) должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и организаций.

Добавим, нашли горожанку в микрорайоне Новый городок. Как уточнили знакомые с ситуацией в соцсетях, она лежала в районе гаражей на улице Ново-Советской. Причём случай для округи не первый. Похожая история произошла здесь же в октябре 2019-го. Правда, тогда, как утверждают правоохранители, собаки загрызли уже умершую женщину.

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ИСТОЧНИК KP.RU