В Брянске расследуют гибель женщины, которую покусали собаки
Брянские следователи приступили к расследованию гибели 45-летней женщины, которую покусали собаки. Уголовное дело завели по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Тело горожанки без признаков жизни нашли в Бежицком районе Брянска около трех часов ночи в пятницу, 12 июня. На теле были повреждения, характерные для укусов животных.
- В настоящее время по делу проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - По результатам расследования следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям (или же бездействию) должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и организаций.
Добавим, нашли горожанку в микрорайоне Новый городок. Как уточнили знакомые с ситуацией в соцсетях, она лежала в районе гаражей на улице Ново-Советской. Причём случай для округи не первый. Похожая история произошла здесь же в октябре 2019-го. Правда, тогда, как утверждают правоохранители, собаки загрызли уже умершую женщину.
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ИСТОЧНИК KP.RU