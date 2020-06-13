В Брянске на проспекте Ленина столкнулись три легковушки
ДТП случилось в субботу, 13 июня
Фото: "Тревожный Брянск".
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В Брянске на проспекте Ленина днем 13 июня случилось ДТП. Напротив кафедрального собора столкнулись три легковых автомобиля. Фотографии и видео с места аварии публикуют пользователи в социальных сетях.
Все три иномарки получили серьезные повреждения. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Есть ли в ДТП пострадавшие, не сообщают.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU