В Брянске на проспекте Ленина столкнулись три легковушки

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:47:07+03:00

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В Брянске на проспекте Ленина днем 13 июня случилось ДТП. Напротив кафедрального собора столкнулись три легковых автомобиля. Фотографии и видео с места аварии публикуют пользователи в социальных сетях.

Все три иномарки получили серьезные повреждения. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Есть ли в ДТП пострадавшие, не сообщают.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU