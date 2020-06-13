2020-06-13T18:47:07+03:00
Происшествия

В Брянске на проспекте Ленина столкнулись три легковушки

ДТП случилось в субботу, 13 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Тревожный Брянск".Фото: "Тревожный Брянск".
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В Брянске на проспекте Ленина днем 13 июня случилось ДТП. Напротив кафедрального собора столкнулись три легковых автомобиля. Фотографии и видео с места аварии публикуют пользователи в социальных сетях.

Все три иномарки получили серьезные повреждения. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Есть ли в ДТП пострадавшие, не сообщают.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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