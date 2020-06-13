2020-06-13T12:07:44+03:00
Общество

В Брянске ушел из жизни заслуженный художник России Валентин Сидоров

Простятся с ним 13 июня
Марина АНТОНОВА
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В Брянске ушел из жизни заслуженный художник России Валентин Сидоров. Ему было 88 лет. Простятся с Валентином Федоровичем 13 июня в 12.30. Отпевание пройдет в церкви на Центральном кладбище, сообщают в брянском отделении Союза художников России.

Валентин Сидоров родился 5 декабря 1931 года в Смоленской области. В 1950 году поступил в Московский архитектурный институт. После его окончания по распределению попал в Брянск. Долгое время работал архитектором в "Брянскоблпроект". Сотрудничал с известными брянскими архитекторами Афанасием Саломахиным, Василием Городковым и Михаилом Розовским.

В 1963-м Валентин Федорович переходит на работу в Брянские художественно-производственные мастерские Художественного фонда РСФСР. Вместе с брянскими скульпторами он создал ряд памятников и мемориальных комплексов. Они находятся в Брянске и за его пределами.

Работы Валентина Сидорова находятся в художественных музеях Брянска, Смоленска, Тамбова, Пензы, Комсомольска-на-Амуре, а также в фондах Министерства культуры России и Союза художников России, в частных коллекциях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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