На Жуковку обрушился ливень с градом
Местные жители опасаются за урожай
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На Жуковку в четверг, 11 июня, обрушился ливень с градом. Фотографиями и видео непогоды поделились местные жители в социальных сетях.
Град обрушился на город около пяти часов вечера. За свои посевы беспокоятся огородники.
Напомним, в регионе продолжается аномальная жара. В скором времени ее сменят дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU