На Жуковку обрушился ливень с градом

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:22:03+03:00

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На Жуковку в четверг, 11 июня, обрушился ливень с градом. Фотографиями и видео непогоды поделились местные жители в социальных сетях.

Град обрушился на город около пяти часов вечера. За свои посевы беспокоятся огородники.

Напомним, в регионе продолжается аномальная жара. В скором времени ее сменят дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU