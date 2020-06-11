В Брянске на пляжах установили запрещающие купание знаки

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:19:25+03:00

Также у воды заметили полицейских

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В Брянске на пляже у железнодорожного вокзала появились знаки, запрещающие купание. Кроме того, у воды заметили сотрудников полиции.

Правоохранители призывают граждан к порядку и просят покинуть пляж.

Напомним, в Брянской области стартовал первый этап снятия ограничений. Однако собираться компаниями пока запрещено. К таким массовым прогулкам относится посещение пляжей.

Брянцы устремились к воде из-за аномальной жары. До 12 июня синоптики прогнозируют в регионе около 30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU