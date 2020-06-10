В Брянске на 12 лет отправили в колонию закатавшего мужчину в бетон бандита

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:44:26+03:00

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В Брянске осудили участника банды, которая убила мужчину и закатала его тело в бетон. 58-летнего местного жителя приговорили к 12 годам колонии особого режима и ограничению свободы на два года. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне 700 тысяч рублей за моральный вред.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение.

Приговор вынесли в среду, 10 июня, в Брянском областном суде. Он пока не вступил в законную силу.

Напомним, тело мужчины нашли в гараже, закатанным в бетон. Вооруженную банду создал житель Брянска. Он планировал незаконно завладеть земельными участками жертвы. Мужчину убили днем 19 сентября прошлого года.

- Участника банды обвиняли в убийстве, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, сопряженное с бандитизмом, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой, а также незаконном хранении огнестрельного оружия, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме совершенных организованной группой преступлений мужчина переделал в нестандартное гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра, которое незаконно хранил у себя дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU