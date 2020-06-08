Брянцы спасаются от жары на пляжах
Жители больше не обращают внимания на действующий режим самоизоляции
Скриншот с видео vk.com, Alisa Li
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Брянцы в этом году уже открыли пляжный сезон. Так жители спасаются от аномальной жары, которая пришла в регион.
Фото и видео отдыхающих выложили в соцсети. Брянцев вдоль водоемов много. Кто-то купается, кто-то загорает, несмотря на продолжающий действовать режим самоизоляции.
Однако никто не препятствует отдыху брянцев. Полицейских у пляжей нет.
Напомним, аномальную жару в Брянской области прогнозируют с 8 по 12 июня. Температура воздуха будет выше нормы на 7-9 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU