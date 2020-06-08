В Жуковке вновь горел мусорный полигон
В брянском городе Жуковка вновь горел мусорный полигон. Это свидетельствует о сжигании отходов.
Прокуратура провела очередную проверку совместно с Роспотребнадзором и нашла множество нарушений. Отходы складируют за пределами рабочей карты, дезинфицирующую ванну не эксплуатируют, мусор выбрасывают за пределы полигона - на границе санитарно-защитной зоны.
- Полигон эксплуатирует ОАО «Коммунальщик», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В отношении юридического и должностного лица возбуждены административные дела.
От руководителя компании потребовали устранить нарушения и привлечь к отвественности виновных.
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ИСТОЧНИК KP.RU