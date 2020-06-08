Прилетевших в Краснодар брянцев отправили на 14 дней в обсерватор
Прилетевших в Краснодар брянцев отправили на 14 дней на самоизоляцию в обсерватор. Такие правила действуют в регионе с 18 апреля для пассажиров самолетов и поездов.
В субботу, 6 июня, в Краснодар прилетели 18 рейсов, в том числе самолет из Брянска. Всего за день в краснодарские обсерваторы отправили 35 человек, сообщает "Комсомольская правда" Краснодар". А всего в них находится 1063 приезжих.
Те, у кого есть краснодарская прописка, могут находиться на самоизоляции дома.
Кстати, с 5 июня отменили обязательную самоизоляцию для приезжих в Татарстане. Поэтому брянцы смогут отправиться на самолете в Казань.
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ИСТОЧНИК KP.RU