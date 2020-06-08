2020-06-08T10:13:11+03:00
Общество

Прилетевших в Краснодар брянцев отправили на 14 дней в обсерватор

Всего на самоизоляцию за день отправили 35 человек
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Международный аэропорт "Брянск".Фото: vk.com, Международный аэропорт "Брянск".
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Прилетевших в Краснодар брянцев отправили на 14 дней на самоизоляцию в обсерватор. Такие правила действуют в регионе с 18 апреля для пассажиров самолетов и поездов.

В субботу, 6 июня, в Краснодар прилетели 18 рейсов, в том числе самолет из Брянска. Всего за день в краснодарские обсерваторы отправили 35 человек, сообщает "Комсомольская правда" Краснодар". А всего в них находится 1063 приезжих.

Те, у кого есть краснодарская прописка, могут находиться на самоизоляции дома.

Кстати, с 5 июня отменили обязательную самоизоляцию для приезжих в Татарстане. Поэтому брянцы смогут отправиться на самолете в Казань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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