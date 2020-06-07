В Брянской области ищут двух арбитражных судей
О новых вакансиях сообщили на сайте квалификационной коллегии
Изменить размер текста:
В Брянской области ищут двух арбитражных судей. О поиске новых специалистов объявили в квалификационной коллегии.
Там разыскивают двух судей. Заявки от кандидатов принимают с понедельника по пятницу в рабочее время.
Последний день приема документов - 3 июля.
Напомним, совсем недавно стало известно, что свой пост решил покинуть председатель Брянского областного суда Евгений Быков. Он претендует на аналогичную должность в Калининграде.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU