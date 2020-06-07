7 Июнь 2020 2020-06-07T10:30:09+03:00

О новых вакансиях сообщили на сайте квалификационной коллегии

Изменить размер текста: A A

В Брянской области ищут двух арбитражных судей. О поиске новых специалистов объявили в квалификационной коллегии.

Там разыскивают двух судей. Заявки от кандидатов принимают с понедельника по пятницу в рабочее время.

Последний день приема документов - 3 июля.

Напомним, совсем недавно стало известно, что свой пост решил покинуть председатель Брянского областного суда Евгений Быков. Он претендует на аналогичную должность в Калининграде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU