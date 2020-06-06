В Брянске на месте концлагеря «Дулаг-142» появится мемориальный комплекс
В Брянске на месте концлагеря «Дулаг-142» появится мемориал. Крупнейшее захоронение внесли в реестр объектов культурного наследия области.
По информации поисковиков, вероятно это единственный уцелевший концлагерь в России.
Для проведения историко-культурной экспертизы Брянский центр историко-культурного наследия заключил договор с Брянским филиалом РАНХИГС о проведении научно-проектных работ, сообщает телеканал "Брянская губерния".
Решается вопрос об установке координат захоронений. В них задействованы сотрудники прокуратуры Володарского района, регионального управления Росреестра и поисковики.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU