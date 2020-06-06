В Брянске на месте концлагеря «Дулаг-142» появится мемориальный комплекс

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:34:32+03:00

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В Брянске на месте концлагеря «Дулаг-142» появится мемориал. Крупнейшее захоронение внесли в реестр объектов культурного наследия области.

По информации поисковиков, вероятно это единственный уцелевший концлагерь в России.

Для проведения историко-культурной экспертизы Брянский центр историко-культурного наследия заключил договор с Брянским филиалом РАНХИГС о проведении научно-проектных работ, сообщает телеканал "Брянская губерния".

Решается вопрос об установке координат захоронений. В них задействованы сотрудники прокуратуры Володарского района, регионального управления Росреестра и поисковики.

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ИСТОЧНИК KP.RU