Брянскую управляющую компанию признали банкротом

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:45:39+03:00

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Брянскую управляющую компанию "Квартал" в поселке Путевка признали банкротом. Заявление о признании компании несостоятельным должником в Арбитражный суд Брянской области подала другая управляющая компания "Путевка". Две фирмы зарегистрированы по одному адресу. Первая - с уставным капиталом в 13 миллионов рублей, вторая - с 10 тысячами рублей.

- Суд установил, что восстановление платежеспособности ООО «УОМД «Квартал» невозможно, - сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Имеется ходатайство первого собрания кредиторов о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, в связи с чем арбитражный суд пришел к выводу об удовлетворении указанного ходатайства,

3 июня открыто конкурсное производство на шесть месяцев - до 3 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU