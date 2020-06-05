2020-06-05T10:13:12+03:00
Общество

Ремонт ДК БМЗ в Брянске завершат к сентябрю

Осталось привести в порядок клубную часть здания
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент культуры Брянской области.Фото: департамент культуры Брянской области.
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Ремонт ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска завершат к сентябрю. Осталось отремонтировать клубную часть здания, где располагаются 18 творческих коллективов.

Капитальный ремонт начался в 2018 году. В прошлом году отремонтировали фасад, зрительный зал и другие помещения, заменили инженерные сети, оборудование сцены, осветительное, звуковое, технологическое оборудование. Здание приспособили для инвалидов, установили современную пожарную сигнализацию.

- 27 декабря прошлого года в зрительном зале ДК состоялся Губернаторский бал, - сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области.

Дворец культуры БМЗ - одно из старейших учреждений культуры Брянщины. Здание построили в 1929 году. До этого капитальный ремонт и реконструкция ДК проходили в послевоенные годы. Здание кардинально поменяло стилистику в 1953 году. По итогам технического обследования в апреле 2018 года установили, что общий процент износа ДК составлял более 53%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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