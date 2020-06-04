2020-06-04T18:21:29+03:00
Общество

Сторонники Коломейцева пришли в здание правительства Брянской области

Они хотели спросить, чем губернатора оскорбил блогер
Марина АНТОНОВА
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Сторонники брянского блогера и бизнесмена Александра Коломейцева в четверг, 4 июня, пришли к зданию областного правительства. Они хотели спросить губернатора, чем его оскорбил подсудимый.

На Александра Коломейцева завели пять уголовных дел, в том числе и за оскорбление губернатора. Приговор ему вынесут 5 июня. Гособвинение попросило для блогера один год и десять месяцев колонии.

Но губернатор к горожанам так и не вышел. И ничего не объяснил.

"Сбежалось около 20 полицейских и росгвардейцев, - пишут брянские коммунисты в социальных сетях. - Но губернатор так и не вышел на встречу с народом! В итоге пришлось отдать обращение в канцелярию".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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