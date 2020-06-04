Жителя Гордеевки обвиняют в жестоком избиении жены

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:08:52+03:00

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В Гордеевке задержали дебошира, жестоко избившего свою жену. О случившемся стало известно от родственника женщины, который обратился к участковому.

Оказалось, что селянку госпитализировали в медучреждение с травмами и переломами. Но с заявлением в правоохранительные органы она не обращалась.

Тем не менее ее супруга задержали. 64-летний мужчина объяснил свои действия тем что, что регулярные ссоры лишь укрепляют брак. Сейчас мучителю предъявили обвинение «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». злоумышленнику грозит до трех лет колонии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU