Жителя Гордеевки обвиняют в жестоком избиении жены
В Гордеевке задержали дебошира, жестоко избившего свою жену. О случившемся стало известно от родственника женщины, который обратился к участковому.
Оказалось, что селянку госпитализировали в медучреждение с травмами и переломами. Но с заявлением в правоохранительные органы она не обращалась.
Тем не менее ее супруга задержали. 64-летний мужчина объяснил свои действия тем что, что регулярные ссоры лишь укрепляют брак. Сейчас мучителю предъявили обвинение «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». злоумышленнику грозит до трех лет колонии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU