В Брянской области за два дня изъяли 15 незарегистрированных ружей

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:07:43+03:00

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В Брянской области за два дня изъяли 15 единиц оружия, 620 единиц боеприпасов различного калибра, 3505 граммов взрывчатых веществ и 9 единиц взрывных устройств. В регионе прошла операция "Арсенал". Полицейские выявили 43 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов. По 19 из них завели уголовные дела, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

У жителя Бежицкого района нашли винтовку и 23 патрона к ней, а также отдельные части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны. Мужчина рассказал, что купил все у своего брата. А тот - нашел в лесу.

Дома под кроватью 34-летнего жителя Володарского района Брянска хранился целый арсенал. Полицейские изъяли винтовку СВТ-40, винтовку Мосина с глушителем, гладкоствольное ружье ТОЗ-34, 63 патрона и штык-нож. Оружие и боеприпасы нашли во время раскопок на месте боев.

63-летний житель Брасовского района признался, что является "черным копателем". У него дома обнаружили ручные гранаты, 40-миллиметровый снаряд, порох, 13 штыков и 217 патронов разного калибра времен войны. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ». Ему грозит до пяти лет колонии и штраф до 100 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU