В Брянске проверят таксистов
В Брянске сотрудники ГИБДД устроят проверки для водителей такси.
Профилактическая акция полицейских пройдет 4 и 5 июня, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.
Правоохранители проверят у автомобилистов документы. Особое внимание уделят соблюдению правил перевозки пассажиров, техническому состоянию автомобиля.
Также сотрудники Госавтоинспекции выяснят, прошли ли таксисты медицинские осмотры.
С начала 2020 года в Брянске зарегистрировали 15 ДТП с такси,в них 4 человека погибли и 19 получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU