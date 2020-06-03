В Брянске проверят таксистов

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:48:50+03:00

С начала 2020 года в Брянске зарегистрировали 15 ДТП с такси,в них 4 человека погибли и 19 получили травмы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городской Госавтоинспекции объявили о начале профилактической акции

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В Брянске сотрудники ГИБДД устроят проверки для водителей такси.

Профилактическая акция полицейских пройдет 4 и 5 июня, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.

Правоохранители проверят у автомобилистов документы. Особое внимание уделят соблюдению правил перевозки пассажиров, техническому состоянию автомобиля.

Также сотрудники Госавтоинспекции выяснят, прошли ли таксисты медицинские осмотры.

С начала 2020 года в Брянске зарегистрировали 15 ДТП с такси,в них 4 человека погибли и 19 получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU