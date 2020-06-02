В Брянской области продлили ограничения на междугородние маршруты

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:08:17+03:00

Запрет будет действовать до особого распоряжения

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В Брянской области продолжат действовать ограничения на междугородние перевозки. Их ввели из-за неблагоприятной ситуацией с коронавирусом.

После 1 июня автобусы на маршрутах протяженностью более 50 километров между границами муниципалитетов работать не будут. Запрет будет действовать до особого распоряжения, сообщает областной департамент промышленности, транспорта и связи.

Напомним, на пригородных маршрутах менее 50 километров с 19 мая 2020 года сняли все ограничения. Автобусы и маршрутки ходят по расписанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU