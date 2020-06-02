В Брянске включили новый светофор на улице Костычева
В Советском районе Брянска включили светофор на перекрестке улиц Костычева и Горбатова. Не подключенным к электросетям он простоял почти год. Капитальный ремонт улиц прошел еще прошлым летом. В минувшую пятницу светофор все-таки заработал.
Включили светофоры и на улице Советской. Они установлены довольно часто. Но горят, в основном, зеленым для автомобилистов. Пешеходам, чтобы перейти дорогу нужно нажать кнопку.
Такое количество светофоров теперь появится и на улице Фокина. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. Предполагается, что на улице будет восемь светофоров после завершения работ. Еще один установили перед будущим кольцом на пересечении с улицами Советской и Крахмалева.
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ИСТОЧНИК KP.RU