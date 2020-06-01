В Брянске в частном доме нашли истощенную семилетнюю девочку
В Брянске в частном доме нашли истощенную семилетнюю девочку. Ребенка забрали в гастроэнтерологическое отделение Брянской областной детской больницы.
Горожане узнали, чем можно помочь девочке. Малышке нужны памперсы и одежда. Много есть ей сейчас нельзя. Лекарств в больнице тоже хватает. Передать вещи можно через приемное отделение.
Как ребенок оказался в таком состоянии, будет разбираться прокуратура.
- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выяснены условия жизни и воспитания ребенка, - говорят в пресс-службе ведомства. - При наличии нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Девочка находилась у приемных родителей, пишет "Городской". У них были проблемы с алкоголем. Ребенок находился без присмотра две недели. У малышки обморожены ноги. Семилетняя девочка выглядит как трехлетний ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU