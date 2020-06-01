2020-06-01T22:40:39+03:00
Общество

В Брянске в частном доме нашли истощенную семилетнюю девочку

Прокуратура проводит проверку
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Ребенок находится в детской областной больнице.Ребенок находится в детской областной больнице.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске в частном доме нашли истощенную семилетнюю девочку. Ребенка забрали в гастроэнтерологическое отделение Брянской областной детской больницы.

Горожане узнали, чем можно помочь девочке. Малышке нужны памперсы и одежда. Много есть ей сейчас нельзя. Лекарств в больнице тоже хватает. Передать вещи можно через приемное отделение.

Как ребенок оказался в таком состоянии, будет разбираться прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выяснены условия жизни и воспитания ребенка, - говорят в пресс-службе ведомства. - При наличии нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Девочка находилась у приемных родителей, пишет "Городской". У них были проблемы с алкоголем. Ребенок находился без присмотра две недели. У малышки обморожены ноги. Семилетняя девочка выглядит как трехлетний ребенок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24