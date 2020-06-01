2020-06-01T18:35:31+03:00
Общество

Полковник МВД Сергей Артемов не смог обжаловать свой арест в облсуде

Бывшего сотрудника полиции подозревают в получении крупной взятки
Мария Дедкова
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19 мая полицейского задержали. Его сразу же уволили из органов внутренних дел.19 мая полицейского задержали. Его сразу же уволили из органов внутренних дел.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянске полковник МВД Сергей Артемов, подозреваемый в получении взятки, не смог обжаловать свой арест. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе областного суда.

Бывший полицейский останется под стражей на два месяца.

Напомним, по версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления регионального УМВД России получил деньги через подчиненного за закрытие уголовного дела.

Как говорят правоохранители, руководителю передали "долю" - 800 долларов США.

19 мая полицейского задержали. Его сразу же уволили из органов внутренних дел.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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