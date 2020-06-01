Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге под Брянском.

ДТП произошло около 17.45 20 мая в Брянском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, на 26 километре дороги столкнулись «Форд Мондео» и «Фольксваген Крафтер». В ДТП погибла 23-летняя пассажирка «Форда». Девушка оказалась на проезжей части, где на нее наехал автопоезд.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 102 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 63-56-18, 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU