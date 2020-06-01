2020-06-01T17:51:23+03:00
Общество

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском

В автоаварии погибла 23-летняя девушка
Мария Дедкова
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Полиция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге под Брянском.

ДТП произошло около 17.45 20 мая в Брянском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, на 26 километре дороги столкнулись «Форд Мондео» и «Фольксваген Крафтер». В ДТП погибла 23-летняя пассажирка «Форда». Девушка оказалась на проезжей части, где на нее наехал автопоезд.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 102 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 63-56-18, 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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