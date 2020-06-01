В Брянске на улице Советской потушили пожар в здании "Комсомольской правды"
В огне никто не пострадал
Огонь потушили.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске потушили пожар в здании " Комсомольской правды". В огне никто не пострадал.
Напомним, возгорание поизошло около 14.00 в понедельник, 1 июня. Огнем оказалось охвачены кровля и помещения на третьем этаже.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в 16.05 огонь ликвидировали. Что стало причиной пожара, выяснят эксперты .
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ИСТОЧНИК KP.RU