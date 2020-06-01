В Брянске на улице Советской потушили пожар в здании "Комсомольской правды"

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:34:40+03:00

В огне никто не пострадал

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В Брянске потушили пожар в здании " Комсомольской правды". В огне никто не пострадал.

Напомним, возгорание поизошло около 14.00 в понедельник, 1 июня. Огнем оказалось охвачены кровля и помещения на третьем этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в 16.05 огонь ликвидировали. Что стало причиной пожара, выяснят эксперты .

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ИСТОЧНИК KP.RU