2020-06-01T17:34:40+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Советской потушили пожар в здании "Комсомольской правды"

В огне никто не пострадал
Мария Дедкова
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Огонь потушили.Огонь потушили.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске потушили пожар в здании " Комсомольской правды". В огне никто не пострадал.

Напомним, возгорание поизошло около 14.00 в понедельник, 1 июня. Огнем оказалось охвачены кровля и помещения на третьем этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в 16.05 огонь ликвидировали. Что стало причиной пожара, выяснят эксперты .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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