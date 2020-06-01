В Брянсе пожар в редакции "Комсомольской правды" локализовали

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:55:53+03:00

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В Брянске локализовали пожар в редакциии "Комсомольской правды". ЧП случилось около 14.00 в понедельник, 1 июня.

На место приехали шесть пожарных машин. По сообщению оперативных служб, огнем оказались объяты 150 квадратных метров кровли.

На месте работает 4 ручных ствола, 3 звена газодымозащитной службы. В 15.25 пожар локализовалм, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

На место также выехали скорая помощь, полиция, сотрудники районной администрации. По предварительным данным, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU