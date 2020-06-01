В Брянсе пожар в редакции "Комсомольской правды" локализовали
В Брянске локализовали пожар в редакциии "Комсомольской правды". ЧП случилось около 14.00 в понедельник, 1 июня.
На место приехали шесть пожарных машин. По сообщению оперативных служб, огнем оказались объяты 150 квадратных метров кровли.
На месте работает 4 ручных ствола, 3 звена газодымозащитной службы. В 15.25 пожар локализовалм, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
На место также выехали скорая помощь, полиция, сотрудники районной администрации. По предварительным данным, никто не пострадал.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU