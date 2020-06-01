Право на жилье брянских сирот-под контролем Бориса Пайкина

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:28:08+03:00

Борьбу за право брянских сирот на собственную крышу над головой Борис Пайкин ведет на протяжении всего времени своей работы в Государственной Думе.

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Министерство просвещения Российской Федерации подключено к решению проблемы с жильем для брянских детей-сирот, которая оказалось не по плечу ни местным чиновникам, ни судьям, ни прокуратуре. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, к которому обратились за помощью не желающие становиться бомжами сироты, считает, что дополнительным механизмом решения проблемы жилья для детей-сирот могут стать жилищные сертификаты.

Борьбу за право брянских сирот на собственную крышу над головой Борис Пайкин ведет на протяжении всего времени своей работы в Государственной Думе. К парламентарию у регулярно обращаются за помощью молодые люди из разных районов области, годами ожидающие гарантированной государственной поддержки. Исходя из длины очереди сирот на жилье и скорости её продвижения, впереди у ребят десятилетия ожидания.

При этом многие из них имеют на руках вступившие в законную силу судебные акты, обязывающие власти немедленно обеспечить их жилыми помещениями. Из этих сирот уже образовалась еще одна очередь – самая «первоочередная». От их лица депутат на протяжении нескольких лет ведет переписку с прокуратурой и региональными органами власти. И каждый раз получает ответ, что закупочная процедура проведена с нарушением требований действующего законодательства или аукцион в очередной раз признан несостоявшимся, посему исполнить решение суда не представляется возможным.

Прокурор Брянской области Александр Войтович, после очередного обращения Бориса Пайкина, провел проверку по ситуации с жильем для сирот в Жуковском районе. По её итогам глава районной администрации был оштрафован, а губернатору Брянской области 7 мая было вынесено представление об устранении нарушений закона, однако поможет ли это решить проблему пока неизвестно.

«Сироты из Жуковского района это настоящие борцы за свои права, - рассказывает Борис Пайкин. – Они пытаются решить проблему уже и на федеральном уровне, предлагая ускорить рассмотрение инициативы о расширении формы государственного обеспечения их жильем путем внесения изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Сейчас этот законопроект находится в разработке у Министерства просвещения.

Мной на днях направлено письмо министру Сергею Кравцову, где я поддерживаю мнение ребят, которые видят жилищные сертификаты единственно возможным способом решить их проблему на территории региона».

Борис Пайкин считает, что новый законопроект может разрубить клубок бюрократических проволочек по поиску и покупке жилых помещений для сирот, однако отдельные его положения требуют обсуждения и практической доработки, чтобы исключить всякую возможность негативных последствий для ребят, в связи с чем парламентарий предложил Минпросвещению совместно поработать над проектом этого закона.

ИСТОЧНИК KP.RU