В Брянской области обновили данные по коэффициенту распространения коронавируса
В Брянской области обновили данные по коэффициенту распространения коронавирусной инфекции. За сутки он почти не изменился. На 1 июня он составил 1,03.
Этого не достаточно, чтобы снять первые ограничения. Для первого этапа выхода из самоизоляции необходимо, чтобы коэффициент был меньше единицы в течение 10 дней. Впервые он снизился до этого значения в понедельник, 25 мая. Пять дней подряд его значения сохранялись в значении 0,94 - 0,98. Но в субботу, он вновь вырос и стал больше единицы.
Напомним, с 1 июня начался очередной этап самоизоляции в Брянской области. Официально не сделали никаких послаблений для населения. По-прежнему не работают непродовольственные магазины, некоторые государственные учреждения и другие. В регионе действует масочный режим. Судя по значениям коэффициента, самоизоляция в Брянской области будет длится не меньше двух недель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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