Брянские блогеры угодили в скандал из-за издевательских видео

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:52:36+03:00

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В Брянске разгорается скандал из-за выходок местных блогеров. В сети появились ролики, где молодые люди обливают помоями, закапывают в землю, доводят до истерики 33-летнего мужчину.

В комментариях пользователи обвинили блогеров в издевательствах.

Некоторые предполагают, что мужчина не может отвечать а свои действия - болен или его спаивают перед съемками. За страдающего ради популярности юношей заступились другие блогеры. Они осудили унижения мужчины и потребовали разобраться в ситуации правоохранителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU