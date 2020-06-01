2020-06-01T11:52:36+03:00
Общество

Брянские блогеры угодили в скандал из-за издевательских видео

Молодых людей попросили привлечь к ответственности
Максим Рябцев
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Скриншот с видео youtube.comСкриншот с видео youtube.com
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В Брянске разгорается скандал из-за выходок местных блогеров. В сети появились ролики, где молодые люди обливают помоями, закапывают в землю, доводят до истерики 33-летнего мужчину.

В комментариях пользователи обвинили блогеров в издевательствах.

Некоторые предполагают, что мужчина не может отвечать а свои действия - болен или его спаивают перед съемками. За страдающего ради популярности юношей заступились другие блогеры. Они осудили унижения мужчины и потребовали разобраться в ситуации правоохранителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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