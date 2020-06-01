В Брянской области начался период "летней" самоизоляции
С 1 июня в Брянской области продолжится действие режима самоизоляции. Пока ограничительные меры остаются в силе.
Напомним, режим повышенной готовности продлили на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 мая. Отмечалось, что причиной тому стало «сохранение непростой эпидемиологической ситуации в регионе».
Решение о снятии ограничительные мер будет принимать главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. Она будет основываться на трех показателях: это коэффициент распространения коронавирусной инфекции, наличие свободного коечного фонда и коэффициент охвата тестирования населения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU