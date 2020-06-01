В Брянской области начался период "летней" самоизоляции

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:27:12+03:00

Пока ограничительные меры остаются в силе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Режим повышенной готовности продолжит действовать в области и после 1 июня

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С 1 июня в Брянской области продолжится действие режима самоизоляции. Пока ограничительные меры остаются в силе.

Напомним, режим повышенной готовности продлили на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 мая. Отмечалось, что причиной тому стало «сохранение непростой эпидемиологической ситуации в регионе».

Решение о снятии ограничительные мер будет принимать главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. Она будет основываться на трех показателях: это коэффициент распространения коронавирусной инфекции, наличие свободного коечного фонда и коэффициент охвата тестирования населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU