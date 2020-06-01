2020-06-01T09:03:00+03:00
Общество

В Новозыбкове под суд пойдет покалечивший трех детей автомобилист

По версии следствия, водитель отвлекся от управления
Мария Дедкова
Поделиться:
Уголовное дело 21-летнего жителя Новозыбкова в ближайшее время рассмотрит в городской суд.Уголовное дело 21-летнего жителя Новозыбкова в ближайшее время рассмотрит в городской суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Новозыбкове перед судом предстанет автомобилист, по вине которого пострадали трое детей.

На скамье подсудимых - 21-летний житель Новозыбкова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, вечером 27 февраля молодой человек сел за руль ВАЗа-21061. Во время движения водитель отвлекся от управления и сбил трех пешеходов. Это были дети, которые переходили дорогу на улице Ленина.

Один из ребят получил тяжелые травмы. Двое других - легкие.

Уголовное дело 21-летнего жителя Новозыбкова в ближайшее время рассмотрит в городской суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24