В Новозыбкове под суд пойдет покалечивший трех детей автомобилист

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:03:00+03:00

Уголовное дело 21-летнего жителя Новозыбкова в ближайшее время рассмотрит в городской суд. Фото: Иван ВИСЛОВ

По версии следствия, водитель отвлекся от управления

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В Новозыбкове перед судом предстанет автомобилист, по вине которого пострадали трое детей.

На скамье подсудимых - 21-летний житель Новозыбкова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, вечером 27 февраля молодой человек сел за руль ВАЗа-21061. Во время движения водитель отвлекся от управления и сбил трех пешеходов. Это были дети, которые переходили дорогу на улице Ленина.

Один из ребят получил тяжелые травмы. Двое других - легкие.

Уголовное дело 21-летнего жителя Новозыбкова в ближайшее время рассмотрит в городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU