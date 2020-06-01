В Новозыбкове под суд пойдет покалечивший трех детей автомобилист
В Новозыбкове перед судом предстанет автомобилист, по вине которого пострадали трое детей.
На скамье подсудимых - 21-летний житель Новозыбкова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
По версии следствия, вечером 27 февраля молодой человек сел за руль ВАЗа-21061. Во время движения водитель отвлекся от управления и сбил трех пешеходов. Это были дети, которые переходили дорогу на улице Ленина.
Один из ребят получил тяжелые травмы. Двое других - легкие.
Уголовное дело 21-летнего жителя Новозыбкова в ближайшее время рассмотрит в городской суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU