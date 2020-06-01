2020-06-01T08:25:34+03:00
Происшествия

В Брянской области ищут заблудившегося в лесу пенсионера

Александр Денисенко пропал 29 мая
Мария Дедкова
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В поселке Климово продолжаются поиски 68-летнего Александра Денисенко.

Пенсионер ушел из дома в лес 29 мая и не вернулся. На поиски отправились сотрудники МЧС и родственнники. 30 мая они нашли велосипед пенсионера. 31 мая к ним подключились волонтеры, сообщают в "Лиза Алерт" Брянск".

Поиски продолжаются, но их усложняет плохая погода. 1 июня Александра Денисенко ищут больше 30 человек.

Приметы пропавшего - рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, карие глаза, нарушена речь. Был одет в светло-коричневый свитер, серые брюки, обут в черные резиновые сапоги. С собой был зеленый дождевик.

Всех, кто знвет или видел Александра Денисенко, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. В поисковом отряде уточняют, что нужна помощь добровольцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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