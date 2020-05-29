В Брянской области вспомнят стихи Федора Тютчева

29 Май 2020 2020-05-29T20:00:38+03:00

Традиционный праздник поэзии в этом году пройдет в онлайн-формате

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Ежегодно в начале июня на Брянщине вспоминают творчество поэта, философа, дипломата Федора Ивановича Тютчева. Уже традиционными стали поэтические праздники в усадьбе поэта – в Овстуге Жуковского района. Но в этом году из-за коронавирусных ограничений знаменитого земляка вспомнят в удаленном режиме.

С 1 июня центр «Народное творчество» даст старт новому проекту. На сайте организации начнет работу онлайн-микрофон «Мой Тютчев». Здесь каждый день будут размещать видеозаписи поклонников Федора Ивановича. Жители и гости области смогу прочитать любимые стихотворения поэта.

Акция призвана напомнить о творчестве знаменитого земляка, открыть новые неизвестные факты из его жизни, услышать любимые строки, сообщает Брянский областной методический центр «Народное творчество».

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ИСТОЧНИК KP.RU