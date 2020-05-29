В Брянской области продолжат делать пробы Манту
В Брянской области возобновят проведение проб Манту у детей и подростков. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 29 мая.
В регионе туберкулинодиагностику приостановили, как и диспансеризацию, плановые осмотры и госпитализацию. Такие меры приняли из-за угрозы распространения коронавируса.
Однако, что касается проб Манту, ограничения решили снять.
- Иммунодиагностику туберкулеза необходимо проводить с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции, - заявили представители оперштаба.
Напомним, в Брянской области продлили действие режима самоизоляции. Решение о его отмене примет главный санитарный врач.
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ИСТОЧНИК KP.RU