2020-05-29T18:14:03+03:00
Общество

В Брянской области продолжат делать пробы Манту

В регионе возобновят туберкулинодиагностику
Мария Дедкова
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Иммунодиагностику туберкулеза будут проводить с соблюдением мер профилактики коронавируса.Иммунодиагностику туберкулеза будут проводить с соблюдением мер профилактики коронавируса.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянской области возобновят проведение проб Манту у детей и подростков. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 29 мая.

В регионе туберкулинодиагностику приостановили, как и диспансеризацию, плановые осмотры и госпитализацию. Такие меры приняли из-за угрозы распространения коронавируса.

Однако, что касается проб Манту, ограничения решили снять.

- Иммунодиагностику туберкулеза необходимо проводить с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции, - заявили представители оперштаба.

Напомним, в Брянской области продлили действие режима самоизоляции. Решение о его отмене примет главный санитарный врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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