Брянские СМИ получат господдержку

29 Май 2020 2020-05-29T17:58:20+03:00

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Брянские газеты, телеканалы и интернет-издания смогут рассчитывать на поддержку государства.

Председатель правительства России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщает сайт kp.ru.

В Брянской области действуют 87 газет, 6 телеканалов, 15 радиоканалов, 55 интернет-изданий.

Это значит, что все они могут рассчитывать на отсрочку по уплате налогов, полугодовой мораторий на платежи по аренде, кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготные кредиты под 2% и мораторий на проведение проверок.

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За 15 лет количество интернет-сайтов выросло в регионе в 55 раз. Тираж самой популярной газеты в Брянской области составляет 119 тысяч экземпляров. В регионе на 1000 жителей приходится 172 подписки.

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ИСТОЧНИК KP.RU