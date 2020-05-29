Сергей Калашников: Комплексный подход властей Брянской области позволил найти выход из непростой ситуации

29 Май 2020 2020-05-29T16:50:12+03:00

По мнению сенатора, власти Брянской области подают пример остальным регионам и федеральному центру, как нужно действовать в сложной ситуации.

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Успешный выход из кризиса Брянской области определил комплексный подход властей к решению проблем, заявил сенатор от Брянщины Сергей Калашников.

«Под руководством губернатора решались одновременно проблемы соцзащиты малоимущих, врачей, выделение соответствующих денег, поддержка и развитие бизнеса, производство необходимых товаров», — рассказал он в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению сенатора, власти Брянской области подают пример остальным регионам и федеральному центру, как нужно действовать в сложной ситуации.

«Нельзя говорить о том, что вначале коронавирус, а потом экономика. Это нужно делать одновременно, — уверен заслуженный экономист Российской Федерации. — Тезис «давайте поборем инфекцию, а потом займемся экономикой» очень близорукий! Эпидемия может длиться и год, и два, неизвестно, когда пройдет эта ситуация. А экономика каждый день, есть нужно каждый день!»

К слову, другим регионам повезло меньше: из-за внезапной эпидемии многие из них были вынуждены приостановить промышленное производство, констатирует сенатор. По его мнению, страна еще не извлекла уроки из случившегося. Впереди — большая работа над ошибками.

«Коронавирус имеет и один "положительный" эффект (положительный, конечно, в кавычках). Он заставит, на мой взгляд, страну встрепенуться и определенным образом пересмотреть многие устоявшиеся догмы, которые в этой ситуации показали себя неэффективными», — заключил Сергей Калашников.

ИСТОЧНИК KP.RU