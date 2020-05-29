Детские сады в Брянской области останутся закрытыми

29 Май 2020 2020-05-29T16:07:09+03:00

29 мая стало известно, что в регионе продлили действие режима самоизоляции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работать будут только дежурные группы

Изменить размер текста: A A

В Брянской области под запретом осталась работа образовательных учреждений. В школах уже прозвенели последние звонки. У ребят начались каникулы.

А вот детские сады в основном своем числе останутся закрытыми. По-прежнему работать будут только дежурные группы.

29 мая стало известно, что в регионе продлили действие режима самоизоляции. Он будет действовать до особого распоряжения главного санитарного врача. Пока все ограничения сохраняются.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU