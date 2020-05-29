Детские сады в Брянской области останутся закрытыми
Работать будут только дежурные группы
29 мая стало известно, что в регионе продлили действие режима самоизоляции.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области под запретом осталась работа образовательных учреждений. В школах уже прозвенели последние звонки. У ребят начались каникулы.
А вот детские сады в основном своем числе останутся закрытыми. По-прежнему работать будут только дежурные группы.
29 мая стало известно, что в регионе продлили действие режима самоизоляции. Он будет действовать до особого распоряжения главного санитарного врача. Пока все ограничения сохраняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU