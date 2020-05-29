Брянская студентка заплатит за диплом 80 тысяч рублей

29 Май 2020 2020-05-29T15:16:07+03:00

Такой штраф ей назначил суд за дачу взятки

Изменить размер текста: A A

В Брянской области продолжаются разбирательства в связи с коррупционным скандалом в расположенном в Унече областном казачьем институте технологий и управления.

Напомним, в течение нескольких лет экс-директор вуза, ее заместитель, секретарь и специалист по учебно-воспитательной работе брали у учащихся взятки за сдачу экзаменов и зачетов, за практику и дипломы.

На этот раз фигурантом уголовного дела стала одна из студенток вуза. Она за успешное прохождение практики и получение диплома передала через посредника директору вуза 45 тысяч рублей. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 80 тысяч рублей.

- Приговор еще не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU