В Брянской области коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,98

29 Май 2020 2020-05-29T14:22:10+03:00

Чтобы говорить о снятии ограничений, он должен быть не меньше 10 дней ниже единицы

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В Брянской области 29 мая вырос коэффициент распространения коронавируса. Он составил 0,98.

Напомним, впервые с начала эпидемии он опустился ниже единицы в понедельник, 25 мая. Тогда он был равен 0,94. С тех пор пятый день подряд держится на том же уровне.

По словам губернатора, чтобы говорить о первом снятии ограничений, нужно, чтобы коэффициент был стабильно меньше единицы. Это означает, что такое значение он должен сохранять 10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU