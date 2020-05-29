В Брянской области коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,98
Чтобы говорить о снятии ограничений, он должен быть не меньше 10 дней ниже единицы
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В Брянской области 29 мая вырос коэффициент распространения коронавируса. Он составил 0,98.
Напомним, впервые с начала эпидемии он опустился ниже единицы в понедельник, 25 мая. Тогда он был равен 0,94. С тех пор пятый день подряд держится на том же уровне.
По словам губернатора, чтобы говорить о первом снятии ограничений, нужно, чтобы коэффициент был стабильно меньше единицы. Это означает, что такое значение он должен сохранять 10 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU