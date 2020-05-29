В Брянском госуниверситете будут преподавать китайский язык

29 Май 2020 2020-05-29T13:26:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянском государственном университете имени Ивана Петровского будут обучать китайскому языку. Вуз заключил договор с Тяньцзиньским университетом иностранных языков.

Тяньцзиньский университет - многопрофильный вуз, в котором обучается больше 30 тысяч студентов, в том числе 1200 иностранных студентов из 42 стран мира. Учебный процесс ведут 4727 преподавателей.

- Начиная с этого учебного года, в рамках пилотного проекта китайские специалисты приступят к обучению китайскому языку студентов нашего университета в рамках подготовки по направлению «Международные отношения», а также в предметном блоке по ряду экономических специальностей, - сообщили в БГУ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU