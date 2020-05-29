В Брянском госуниверситете будут преподавать китайский язык
В Брянском государственном университете имени Ивана Петровского будут обучать китайскому языку. Вуз заключил договор с Тяньцзиньским университетом иностранных языков.
Тяньцзиньский университет - многопрофильный вуз, в котором обучается больше 30 тысяч студентов, в том числе 1200 иностранных студентов из 42 стран мира. Учебный процесс ведут 4727 преподавателей.
- Начиная с этого учебного года, в рамках пилотного проекта китайские специалисты приступят к обучению китайскому языку студентов нашего университета в рамках подготовки по направлению «Международные отношения», а также в предметном блоке по ряду экономических специальностей, - сообщили в БГУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU