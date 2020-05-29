В Брянске начали принимать заявки на ремонт дворов

29 Май 2020 2020-05-29T12:48:10+03:00

В Брянске ремонтов придомовых территорий занялись в 2017 году. За это время благоустроили 60 дворов. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянске стартовал прием заявок на ремонт дворов на 2021 год. Документы будут принимать до 1 июля. Подать заявку и получить предварительную консультацию по участию в программе можно в своей районной администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Брянске ремонтов придомовых территорий занялись в 2017 году. За это время благоустроили 60 дворов.

ВАЖНО

Куда подавать заявки

Бежицкая районная администрация: г. Брянск, ул. Комсомольская, 15, кабинет №21.

Адрес электронной почты: bezadm@yandex.ru

Контактные телефоны: 8 (4832) 30 81 50; 40 10 11.

Володарская районная администрация: г. Брянск, пер. Волгоградский, 1, кабинет № 27.

Адрес электронной почты: volodar@online.bryansk.ru

Контактные телефоны: 8 (4832) 26 15 21; 26 15 09.

Советская районная администрация: г. Брянск, ул. К. Маркса, 10, кабинет №200.

Адрес электронной почты: soviet-adm@yandex.ru

Контактные телефоны: 8 (4832) 74 27 95; 30 68 65; 30 68 51.

Фокинская районная администрация: г. Брянск, ул. Челюскинцев, 4, кабинет №1.

Адрес электронной почты: brfok32@yandex.ru

Контактные телефоны: 8 (4832) 63 14 07; 73 72 85; 63 12 33.

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ИСТОЧНИК KP.RU