В Брянске начали принимать заявки на ремонт дворов
В Брянске стартовал прием заявок на ремонт дворов на 2021 год. Документы будут принимать до 1 июля. Подать заявку и получить предварительную консультацию по участию в программе можно в своей районной администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в Брянске ремонтов придомовых территорий занялись в 2017 году. За это время благоустроили 60 дворов.
ВАЖНО
Куда подавать заявки
Бежицкая районная администрация: г. Брянск, ул. Комсомольская, 15, кабинет №21.
Адрес электронной почты: bezadm@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (4832) 30 81 50; 40 10 11.
Володарская районная администрация: г. Брянск, пер. Волгоградский, 1, кабинет № 27.
Адрес электронной почты: volodar@online.bryansk.ru
Контактные телефоны: 8 (4832) 26 15 21; 26 15 09.
Советская районная администрация: г. Брянск, ул. К. Маркса, 10, кабинет №200.
Адрес электронной почты: soviet-adm@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (4832) 74 27 95; 30 68 65; 30 68 51.
Фокинская районная администрация: г. Брянск, ул. Челюскинцев, 4, кабинет №1.
Адрес электронной почты: brfok32@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (4832) 63 14 07; 73 72 85; 63 12 33.
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ИСТОЧНИК KP.RU